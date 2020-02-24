حادث تصادم شنيع بجازان يخلف عدد من الإصابات الخطرة

وقع صباح اليوم حادث تصادم شنيع بجازان نتج عنه عدة إصابات متنوعة .وقال متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي أن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الاثنين عند الساعة ٦٫٤٥على الرقم (٩٩٧) بلاغا عن حادث تصادم على طريق مجعر بالقرب من دوار الجاضع وان في موقع الحادث اصابات.

وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين وجود خمس اصابات منها اصابة لديها توقف قلب وتنفس قدم المسعفون لها الانعاش القلبي والرئوي حتى وصولها المستشفى و٣ اصابات خطيرة وإصابة واحدة متوسطة تم تقديم الخدمة الاسعافية لجميع الحالات ونقلهم الى مستشفى صامطة العام لتلقي العلاج.