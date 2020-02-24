الرئاسة الفلسطينية: الخرائط الأمريكية الإسرائيلية لن تعطي شرعية لأحد

جددت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين رفضها لشرعية الخرائط التي تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل ضمن خطة واشنطن للسلام المعروفة باسم “صفقة القرن”.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بأن “الخرائط الأمريكية -الإسرائيلية، التي تحدث نتنياهو عن قرب الانتهاء من رسمها وفق ما يسمى بصفقة القرن لن تعطي شرعية لأحد، وأن الاستيطان جميعه إلى زوال”.

وقال أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، “لا يمكن تحويل هذه الخرائط المخالفة لقرارات الشرعية الدولية إلى سياسة أمر واقع”.

وأضاف “أن الخارطة الوحيدة التي يمكن الاعتراف بها والتعامل معها هي خارطة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لوقف “التصعيد الإسرائيلي -الأمريكي الخطير، الذي سيؤدي إلى القضاء على أي فرصة لإحلال السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية”.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الموقف الفلسطيني الصلب الموحد خلف الرئيس محمود عباس، قادر على إفشال هذه المؤامرات، التي لن تجلب السلام والاستقرار والأمن لأحد، بل ستدفع المنطقة والعالم للمزيد من التطرف والتوتر”.