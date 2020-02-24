ثلاث شركات تتنافس على مناقصة ملعب #الهلال السعودي

دخلت ثلاث شركات سعودية في منافسة على مناقصة ملعب جامعة الملك سعود، والذي يحتضن مباريات فريق الهلال،وذلك بعد نهاية العقد بينه وبين شركة صلة المسوق الرسمي للملعب خلال الثلاثة أعوام الماضية.

وستدخل شركة “إعمار” الراعي الرسمي للنادي العاصمي، ستدخل المنافسة على مناقصة الملعب بغية الاستثمار فيه، إضافة إلى شركتي “المملكة القابضة”، و”صلة” الرياضية اللتين ترغبان في كسب المناقصة.

وذكرت تقارير إعلامية في الرياض اليوم الاثنين أن الإدارتين الفنية في الهيئة العامة للرياضة وجامعة الملك عبد العزيز في جدة تدرسان زيادة سعة ملعب جامعة الملك عبدالعزيز قبل اعتماده رسميًا لاحتضان مباريات فريقي الاتحاد والأهلي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابعت أن الهيئة العامة للرياضة بدأت بالجوانب الفنية بالتعاون مع الإدارة الهندسية في جامعة الملك عبد العزيز بهدف الوصول إلى تقرير متكامل حتى يتم العمل الفعلي في زيادة السعة خلال الشهرين المقبلين، مشيرةً إلى أن الهيئة ستبرم اتفاقية مع الجامعة للعب مباريات الأهلي والاتحاد، مع استمرار فعاليات وأنشطة الجامعة وفق اتفاق بين الطرفين.