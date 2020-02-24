الاتحاد الآسيوي يختار طشقند لإقامة مباراة النصر السعودي وسباهان الإيراني

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،إقامة مباراة النصر السعودي وفريق سباهان الإيراني، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في مدينة طشقند الأوزبكية.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة قرر إقامة مباريات الأندية الإيرانية في ملاعبها بعيدا عن إيران، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة هناك، عقب إسقاط طائرة أوكرانية في المجال الجوي الإيراني في كانون ثان / يناير الماضي.

وتسلمت إدارة النصر تسلمت خطابا من الاتحاد الآسيوي، أمس الأحد، يكشف من خلاله عن اختيار مدينة طشقند الأوزبكية، أرضاً محايدة، لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سباهان الإيراني.

ويحتل النصر السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف السد القطري متصدر الترتيب، ومتقدما بفارق نقطة عن سباهان صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل العين الإماراتي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد مرور جولتين.