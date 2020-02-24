القادمون للكويت من قم الايرانية يرفضون البقاء في الفندق للحجر الصحي

رفض المواطنون الكويتيون القادمون من مدينة قم الايرانية البقاء في فندق خصصته وزارة الصحة الكويتية لعزلهم لحين اكتمال اجراءات فحصهم للتأكد من خلوهم من وباء كورونا.

وتداول متابعون على منصات التواصل الاجتماعية اليوم الاثنين مقطع فيديو أظهر تجمهراً كبيرا في فندق الكوت بدولة الكويت، حيث تم وضعهم بالفندق وحراستهم بالقوات الخاصة والرشاشات حتى لا يخرج احدا من بوابة الفندق.

ومن المعروف أن جميع الأشخاص الذين قامت وزارة الصحة الكويتية بحجزهم من القادمين من مدينة قم الايرانية والتي انتشر فيها الوباء بشكل كبير.

وكانت وزارة الصحة‬⁩ الكويتية قد وضعن خطة لعزل القادمين من ⁧‫ايران‬⁩ في مستشفى جابر لحين التأكد من خلوهم من ⁧‫وباء كورونا‬⁩ .