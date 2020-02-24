الاتحاد الآسيوي يقرر تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم،اليوم الاثنين، تأجيل عقد اجتماع المكتب التنفيذي الذي كان من المقرر إقامته يوم 14 اذار /مارس المقبل، وذلك نتيجة لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والذي يضرب العديد من الدول الاسيوية .

وأكد مصدر داخل الاتحاد الآسيوي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن القرارات الحكومية التي اتخذتها العديد من الدول شملت حرصا على تقنين وتشديد اجراءات حالات السفر بين الدول الاسيوية وهو ما يعني صعوبة وصول العديد من الاعضاء بالمكتب التنفيذي إلى البحرين.

وأضاف المصدر: ” كان إجراء لابد منه فمن الصعب حاليا ان يتم التنقل بسهولة بين الدول الاسيوية ولدينا الكثير من الاعضاء بمختلف الادارات والسكرتارية والمناصب التنفيذية كانوا مستهدفين بالحضور لكن اجراءات سفرهم لن تكون سهلة أبدا ولهذا تم تأجيل الاجتماع والهدف الرئيسي لكل ذلك هو الحفاظ على صحة الجميع وعدم تعرضهم لأي اذى صحي يهدد سلامتهم وكذلك التناغم مع القرارات الحكومية لتلك الدول”.

ويشمل الالغاء ايضا اجتماعات اللجان المقررة بماليزيا في الفترة القادمة والتي تم تحديد موعد عقدها بمقر الاتحاد الاسيوي للعبة .