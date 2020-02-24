فهد المولد يكشف موعد عودته للملاعب

أكد فهد المولد لاعب فريق الاتحاد والمنتخب السعودي لكرة القدم، أنه سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق في مارس المقبل، استعدادا للعودة مجددا للمشاركة مع فريقه في مايو المقبل، بعد انتهاء عقوبة إيقافه.

وكان المولد تعرض للإيقاف لمدة عام، وذلك من قبل اللجنة السعودية للكشف عن المنشطات، عقب ثبوت تعاطيه مواد محظورة.

وقال “المولد” في تصريحات تليفزيونية: “أشكر الإدارة لتكفلها بإعدادي في فرنسا، وعودتي ستكون أمام النصر على ملعب الجوهرة المشعة، أتمنى أن أعود بقوة للاتحاد”.

وأكمل: “وضع الاتحاد حاليًا أحزن الجميع، وغيابي ليس السبب، فقد كنت مع الفريق بالموسم الماضي وعشنا نفس الظروف، أتمنى أن تساند الجماهير اللاعبين”.

ويواجه الاتحاد نظيره نادي النصر في المرحلة التاسعة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والمقرر لها يوم 12 من مايو المقبل.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.