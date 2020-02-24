التلفزيون الصيني: تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان بسبب كورونا

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الإثنين، بأن أكبر سلطة تشريعية في البلاد قررت رسميا تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم الخامس من مارس آذار، في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكبر من 70 ألفا في الصين.

وقال التلفزيون إن الموعد الجديد للجلسات السنوية التي عادة ما تستغرق عشرة أيام، سيُحدد لاحقا. وأضاف التقرير دون الخوض في تفاصيل أن الاجتماع لن يتأجل لفترة طويلة.

وذكر التقرير أن السلطة التشريعية قررت أيضا حظر كل أشكال التجارة غير القانونية للحيوانات البرية واستهلاكها في الصين، ويعتقد أن الحيوانات البرية هي مصدر الفيروس المسؤول عن الوباء.