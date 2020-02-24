كتلة “صادقون” النيابية العراقية تؤكد عدم ترشيح أي شخصية لحكومة علاوي

أكدت كتلة “صادقون” النيابية التابعة لعصائب أهل الحق في العراق، اليوم الإثنين، عدم طرح أي مرشح لتشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي، في تصريح صحفي، إن موقف كتلة صادقون الرسمي، هو عدم المشاركة بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وترك حرية اختيار الاسماء للحكومة المكلفة”، مشيراً إلى أن الكتلة “لم تطرح أي اسم أو مرشح لحكومة علاوي”.

ودعا “العبودي” الكتل الأخرى إلى أن تضع مصلحة البلاد أمام أعينها لغرض استقرار العملية السياسية، مشددًا على ضرورة تهيئة رئيس الوزراء المكلف الظروف المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة، على ألّا تتعدى العام.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أعلن في وقت سابق أن جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة ستعقد بعد غد الأربعاء.