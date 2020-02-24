هبوط حاد في أغلب الأسواق المالية بسبب كورونا

شهدت أغلب الأسواق المالية هبوطًا حادًا، اليوم الإثنين، بسبب كورونا، وذلك في إطار المخاوف من تأثير الفيروس الجديد الذي ينتشر بسرعة على الاقتصاد العالمي.

وانخفض مؤشر داو جونز الأمريكي للأسهم عند بداية التعاملات بـ749 نقطة بنسبة 2.59%، بينما انخفض مؤشر إس أند بي 500 بواقع 88.6 نقطة وبنسبة 2.6%.

وتراجعت أسواق المال الأوروبية عند بدء معاملاتها، الإثنين، أيضا، وانخفض مؤشر ألمانيا 30 بـ499 نقطة بنسبة 3.68%، وفرنسا 40 بـ254.7 بنسبة 4.2%، وإنجلترا 100 بـ233 نقطة بنسبة 3.17%، ويورو ستوكس 50 بـ134 نقطة بنسبة 3.5%، وإيطاليا 40 بـ1061 نقطة وبنسبة 4.2%.