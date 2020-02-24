“التعاون الإسلامي” ترحب باتفاق واشنطن و”طالبان”

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية بشأن الحد من العنف في شتى ربوع أفغانستان تمهيدا لتحقيق سلام مستدام.

وأعرب الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، اليوم الإثنين، عن كامل دعم المنظمة واستعدادها لتقديم المساعدة، بكل الطرق الممكنة، لإنجاح المحادثات بين الأطراف الأفغانية من خلال عملية سلام يمتلكها ويقودها الأفغان، على النحو الذي جددت تأكيده القرارات والإعلانات التي صدرت عن القمة الإسلامية الـ 14 التي عقدت في مكة المكرمة في 31 مايو الماضي.

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية ووزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، التوصل لاتفاق من المقرر أن يتم التوقيع عليه في 29 فبراير الجاري، بحضور مراقبين دوليين.