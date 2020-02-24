إليسا غاضبة: دولتنا وقحة.. ومن أجل حزب الله لم يتم إيقاف الرحلات من وإلى إيران

انفجرت اللبنانية الشهيرة إليسا غضبًا في وجه حكومة لبنان بسبب عدم إيقاف الرحلات من وإلى إيران، كما حصل بباقي دول الشرق الأوسط، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران.

وتعد لبنان من أكثر الدول رحلات مع إيران خاصة في المناطق الدينية وتحديدًا في مدينة “قم” التي انتشر بها المرض بشكل كبير، بالإضافة إلى مشهد والعاصمة الإيرانية طهران.

وصبت غضبها الشديد على حزب الله الذي من أجله لم تتخذ الحكومة قرارًا بتعليق الرحلات من وإلى إيران، ساخرة من تصريحات المسؤولين في بلادها المتعلقة بعدم الخوف والهلع من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “دولتنا وقحة.. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير.. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!”.

جاءت تلك التغريدة بالتزامن مع تصريحات حمد حسن وزير الصحة اللبناني مؤخرًا بشأن التدابير والوقاية على المعابر الجوية والبرية، مؤكدًا بأن هناك وضع اقتصادى ضاغط وبالتالى وقف الهدر ومحاربة الفساد من الأولويات الاستراتيجية المعتمدة لتطوير السياسات الصحية فى لبنان، رافضًا الهلع الهستيري لدى الشعب.