البحرين والكويت تعتذران عن استضافة مباراتي النصر والتعاون أمام فريقين إيرانيين في آسيا

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، اعتذاره عن استضافة مباراة النصر وسباهان الإيراني، المقرر لها 3 مارس المقبل، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، بسبب فيروس كورونا في إيران.

كما اعتذر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن استضافة مباراة التعاون وبرسبوليس الإيراني، المقرر لها 2 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، لنفس السبب.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباراة النصر وفريق سباهان الإيراني، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في مدينة طشقند الأوزبكية.