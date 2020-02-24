“الصحة العالمية”: تفشي فيروس كورونا لم يصل لمرحلة الوباء

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، أن وتيرة انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) لم تصل إلى مرحلة الوباء.

وأضاف جبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إنه حتى هذه اللحظة، لا نشهد انتشارا عالميا للفيروس بالشكل الذي لا يمكن احتوائه، ولا نشهد حالات إصابة أو وفيات على نطاق واسع.

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قائلا: “ما نراه هو أوبئة في أنحاء مختلفة من العالم”.

وبينما تشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق من انتشار الفيروس في بلدان مثل كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، يقول تيدروس إن معدلات الإصابة بالفيروس في الصين آخذة في الانخفاض منذ أوائل فبراير، وهو ما أثبت إمكانية احتواء الفيروس.