العراق.. مقتل 4 من رجال الأمن جراء انفجار جنوب الموصل

أعلنت الشرطة العراقية بمحافظة نينوى، عصر اليوم الإثنين، مقتل أربعة من عناصرها بينهم ضابط بانفجار وقع في إحدى قرى جنوب الموصل.

وقال اللواء حمد النامس مدير شرطة نينوى، إن دراجة نارية مفخخة انفجرت اليوم على دورية للشرطة المحلية في قرية قبر العبد ضمن ناحية حمام العليل، ما أسفر عن مقتل ضابط في شرطة الناحية برتبة نقيب وثلاثة من مرافقيه، مشيرًا إلى أنه تم تسليم جثثهم لدائرة الطب العدلي في الموصل.

وكان أستاذ في كلية المعلمين لقي حتفه اليوم أيضا عندما فتح مسلحون النار عليه أثناء خروجه من جامعة الموصل عصرا.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى نشاطًا لعناصر داعش الذين ينفذون تفجيرات وعمليات اختطاف وقتل ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.