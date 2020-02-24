السعودية ومصر والبحرين تستأنف خدمات البريد مع قطر

قالت الأمم المتحدة اليوم ،الاثنين إن السعودية ومصر والبحرين اتفقت على استئناف الخدمات البريدية مع قطر بعد نحو ثلاث سنوات من إيقافها .

يأتي الإعلان بعد اجتماع الشهر الماضي لممثلي الدول ووكالة

البريد التابعة للأمم المتحدة.

وقال الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة “قرار

استئناف التبادلات البريدية الدولية نبأ محل ترحيب”.

وقطعت الدول الثلاث إضافة إلى الإمارات العلاقات السياسية

وروابط التجارة والنقل مع قطر منذ يونيو 2017، اعتراضا على سياسات الدوحة و بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتستأنف السعودية ومصر والبحرين الخدمات بشكل غير مباشر، حيث يتم نقل البريد عبر عُمان، تماما مثل الإمارات التي استعادت الخدمات البريدية مع قطر في التاسع من فبراير ولا توجد رحلات جوية مباشرة بين قطر والدول الأربع.

واستأنفت مصر الخدمات في 17 فبراير ، بحسب البريد المصري.

جاءت استعادة الخدمات بعدما عقدت الوكالة التابعة للأمم

المتحدة اجتماعا مع ممثلي البريد من قطر والدول الأربع في مقرها بسويسرا في 29 يناير .

لكن لم يتضح على الفور سبب استئناف الخدمات رغم استمرار

الخلاف.