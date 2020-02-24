سياسي سوداني بارز: السعودية الداعم الأكبر لثورة الشعب وقواتنا باقية في اليمن

قال رئيس الحزب الاتحادي الموحد والقياد البارز بقوى الحرية والتغيير في السودان، محمد عصمت يحيى، إن المملكة العربية السعودية وفرت الدعم الأكبر لثورة ديسمبر المجيدة لإرجاع حقوق الشعب السوداني، ولا تزال المملكة تقدم الدعم الكامل لضمان مستقبل البلاد.

وأضاف السياسي السوداني البارز أن القوات المسلحة السودانية ستظل في اليمن ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حتى تحقق أهدافها، وأن عودتها إلى السودان شأن تقدره قيادتا البلدين، بعيدا عن المزايدات السياسية، وفقا لصحيفة اليوم السودانية.

وأكد أن السعودية تعتبر أكبر داعم لبلاده، ولا يزال هذا الدعم يتواصل، وأرجع ذلك لحرص القيادة السعودية على علاقتها مع الخرطوم التي وصفها بالفريدة.

وأوضح “لو تتبعت العلاقات السعودية – السودانية منذ عقود ستلاحظ أن معدل الاتزان أشبه بالثبات رغم التحولات التي حدثت في بلادنا، فدائما موقف الرياض كان دعم الشعب السوداني.