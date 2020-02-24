بإجمالي نصف مليار ريال.. إغلاق المزاد الثاني عشر من مزادات تركة صالح الراجحي

اختتم المزاد العلني الثاني عشر من مزادات تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي – رحمه الله- في أجواء تنافسية غير مسبوقة بين رجال الأعمال، ووسط مزايدات شديدة شهدت حضوراً كثيفاً في فندق فوكو في مدينة الرياض يوم الاثنين 30 جمادى الآخرة الموافق 24 فبراير 2020م.

وكشف “مجلس التصفية” و”شركة إتقان العقارية” عن حصيلة المزاد العلني الثاني عشر من مزادات عقارات تركة الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي وهو (499.991.625) أربعمائة وتسعة وتسعون مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعين ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً.

حيث تم بيع 3 عقارات بلغت إجمالي مساحتها الإجمالية: (1.732.675) مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون متراً مربعاً.

وحول المزاد القادم أعلنت شركة إتقان أنه خلال الشهرين القادمين سيتم طرح مجموعة من العقارات المهمة مثل أرض العوصا الثانية والعزيزية مول و أرض البرج وأرض فليته.

ودعا المجلس المستثمرين الراغبين في دخول المزاد إلى التواصل مع المجلس التواصل معه أو مع شركة إتقان العقاري على مركز الاتصال الموحد عبر الهاتف المجاني 920009777.