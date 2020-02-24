بعد ظهور إصابات بكورونا.. سفارة المملكة في الكويت توجه نصائح لمواطنيها

وجهت السفارة السعودية في الكويت، الاثنين، نصائح إلى المسافرين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا القاتل بعد الإعلان عن ظهور حالات إصابة في الكويت.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر، نصائح للسعوديين المسافرين غلى خارج المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد يرجى تجنب الاتصال الحيوانات “حية أو ميتة”، والمنتجات الحيوانية، والتواجد في أسواق تداول الحيوانات، والاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

وأضافت السفارة أنه في حال ظهور أعارض الإصابة بعدوى تنفسية ينبغي عليك، البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وتغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحكة أو العطس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما بالماء أو بالمطهرات، وطلب الرعاية الصحية فورا، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

وأعلنت ثلاث إصابات في الكويت وواحدة في البحرين، وعاد الجميع من إيران التي توفي فيها حتى الآن 12 شخصا بعد إصابتهم بالمرض.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن الفحوصات الأولية التي أجریت لقادمین من مدينة مشھد الإيرانية “أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة”.

والحالة الأولى ھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما، والثانیة لسعودي (61 عاما)، والثالثة لشاب عمره (21 عاما).

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان إن مواطنها “سيبقى في الكويت لحين شفائه”.