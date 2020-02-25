ارتفاع حالات الوفاة بـ “كورونا” في الصين إلى 2663 شخصاً

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و 658 شخصا.

وذكرت اللجنة الوطنية الصحية الصينية في بيان اليوم الثلاثاء أن الحصيلة ارتفعت بعد أن سجلت الصين 71 وفاة جديدة إلى جانب 508 إصابات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 499 حالة إصابة إضافية و68 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 64 ألفا و786 شخصا والوفيات إلى 2563 شخصا.

وتماثل إجمالي 27 ألفا و323 مريضا للشفاء وغادروا المستشفيات، حسب البيان.