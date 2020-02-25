المساعدات الصوتية الذكية تتنصت على محادثات مستخدميها

كشفت دراسة جديدة أن مكبرات الصوت الذكية تعمل نحو 19 مرة في اليوم لمدة 43 ثانية في المتوسط ​​في كل مرة بكلمات يساء فهمها على أنها أوامر صوتية من الأشخاص الذين يتحدثون في نفس الغرفة.

ويعني ذلك أن المساعدات الصوتية مثل أبل سيري، وأليكسا من أمازون، وميكروسوفت كورتانا، والمساعد الصوتي على غوغل هوم وأجهزة نيست، تستمع إلى محادثات أشخاص غير معروفين.

واكتشفت الدراسة التي أجرتها جامعة نورث إيسترن، أن المكبرات الذكية يتم تشغيلها مرات عديدة بكلمات يساء فهمها، وغالباً ما تقدم ردوداً غريبة بين مرتين و19 مرة في اليوم.

وأظهرت الدراسة أن جهاز أبل هوم بود هو الأكثر استجابة لمثل هذه الكلمات، فبينما تم تصميم الجهاز للاستجابة لعبارة “مرحبا سيري”، إلا أنه عادة ما يتفاعل مع عبارات أو كلمات ذات إيقاع صوتي مشابه.

وأكثر ما يثير القلق في التقرير، أن مكبرات الصوت تعمل بشكل عشوائي، وتستمر في وضعية التشغيل لمدة تتراوح بين 20 إلى 43 ثانية، وهذا يعني أن المكبر الذكي يمكن أن يستمع للمتحدثين لفترة تصل إلى دقيقة.

ورغم انتشار هذه الأجهزة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إلا أنها تثير مخاوف هامة تتعلق بالخصوصية، وبالتحديد فيما يتعلق بالأنظمة التي تسجل من محيطها، وهل يشمل ذلك المحادثات الحساسة والشخصية التي لم يكن من المفترض أن تكون سرية.

وتبرز الدراسة اعتراف غوغل في 2017، بأن مكبر الصوت الذكي الخاص بها “غوغل هوم ميني” كان يتنصت على المستخدمين. وما زيد الطين بلة، اكتشاف أن هذه الاجهزة تستمع إلى محادثات خاصة وأحياناً حميمية للمستخدمين.

وتشير الدراسة إلى أن أياً من الاجهزة التي تم اختبارها لا تسجل بشكل مستمر، لكن يتم تشغيلها بشكل متكرر عن قصد أو غير قصد، ولكن في كثير من الأحيان لفترات قصيرة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.