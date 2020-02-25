الريال والسيتي.. قمة كروية بـ2.3 مليار يورو

عندما يكون الحديث عن أغلى مباراة كرة قدم في العالم، يظن البعض أنها المباراة التي يحصل فيها الفريق الفائز على أعلى مبلغ مالي كجائزة، ويظن البعض الآخر أنها المباراة التي تجمع في المستطيل الأخضر بين أغلى لاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية المقدرة لهم.

وإذا كانت مباراة التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز هي الأغلى من حيث قيمة جوائزها المالية حيث يحصل الفائز بها على 170 مليون جنيه إسترليني، فإنه في المقابل ستكون المباراة التي تجمع بين ريال مدريد ومانشيستر سيتي مساء غد الأربعاء هي المباراة الأغلى في تاريخ الكرة من حيث قيمة اللاعبين السوقية، حيث أن المستطيل الأخضر سيضم لاعبين من الطرفين تقترب قيمتهم السوقية من 2.3 مليار يورو في تلك القمة المرتقبة.

وبحساب أكبر جائزة في ملاعب كرة القدم والتي تذهب للفريق الفائز في نهائي التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز فهي التي ذهبت إلى نادي أستون فيلا عندما فاز على دربي كاونتي في لقاء ملحق الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز في 27 مايو (أيار) من عام 2019، حينما تفوق أستون فيلا على ديربي كاونتي بهدفين لهدف واحد على ستاد ويمبلي بنهائي ملحق الترقي.

وحصل الفريق الفائز في هذه المباراة على إيرادات قيمتها 170 مليون جنيه إسترليني، ويزيد هذا الرقم إلى 300 مليون جنيه استرليني في حال البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الموسم التالي، وينقسم هذا المبلغ الضخم إلى 95 مليون جنيه إسترليني من إيرادات اللعب في الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، أغلبها من حقوق البث والحقوق التجارية، إضافة إلى 75 مليون جنيه إسترليني كمدفوعات في موسمي 2020 – 2021 و2021 – 2022 في حال الهبوط مباشرة.

أما بحساب المباراة الاغلى في تاريخ الكرة والتي تجمع بين أبرز وأغلى واهم لاعبين في العالم حاليا فإنها تلك التي ستجرى وقائعها على ستاد سانتياجو بيرنابيو، مساء الأربعاء المقبل بين إثنين من أقوى وأغلى فرق اوروبا والعالم في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال، الأول هو مانشيستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وبطل كأس الرابطة الانجليزي، وبطل درع الاتحاد، والثاني هو ريال مدريد العريق صاحب البطولات والإنجازات والأرقام القياسية على المستويات المحلية والقارية والعالمية، وآخر بطل للسوبر الاسباني.

ويتصدر نادي مانشيستر سيتي حاليا قائمة أندية العالم الأغلى من حيث القيمة السوقية حيث أنه أول ناد في تاريخ كرة القدم يكسر حاجز المليار يورو في قيمة لاعبيه السوقية، وكان ذلك في العام الماضي 2019، وتبلغ قيمتهم حاليا 1.28 مليار يورو، محافظاً على الصدارة لصالحه للعام الثاني على التوالي في 2020، فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق الريال حاليا 1.08 مليار يورو، محتلاً المركز الثالث.

أما عن أسعار أغلى 10 لاعبين من المنتظر ان يشاركوا في تلك المباراة المثيرة فهي 160 مليون يورو لرحيم ستيرلينج/ سيتي/، وكيفين دي بروين 150 مليون يورو / سيتي/، وايدين هازارد 120 مليون يورو / الريال/، وكل من بيرناردو سيلفا وليوري ساني / سيتي/ 100 مليون يورو لكل منهما، وفاران 80 مليون يورو / الريال/، ورودري /سيتي/ 80 مليون يورو، ولابورتي / سيتي/ 75 مليون يورو، وكاسيميرو / الريال/ 70 مليون يورو، وكل من موراييس وجيسوس / سيتي/ 70 مليون يورو لكل منهما.

وتكتسب تلك المباراة قيمة مضافة تضفي عليها المزيد من المتعة والإثارة على ضوء الظروف التي تقام فيها، حيث يعيش الريال ظروفا صعبة في الأيام الأخيرة بعد خسارته لصدارة الدوري الاسباني لمصلحة غريمه برشلونة، بعد أن تعرض لهزيمة غير متوقعة من ليفانتي بالجولة الأخيرة، فيما سيخوض الاسبوع المقبل مباراة الكلاسيكو الصعبة مع برشلونة المتصدر وهي التي لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة له إذا كان يرغب في المنافسة على اللقب.

كما أن السيتي يمر بظروف صعبة هو الاخر هذا الموسم حيث انه يبتعد بفارق كبير عن ليفربول المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مرشح لفقدان لقبه المفضل، ولديه فرصة مثالية ثمينة لإنقاذ موسمه بلقب “الشامبيونز ليغ”.

كما أن اللقاء يجمع بين إثنين من أهم مدربي العالمي في العقد الأخير وهما زين الدين صاحب الأرقام والإنجازات التاريخية، وبيب جوارديولا صاحب الإنجازات والبصمات والأرقام القياسية مع كل برشلونة وبايرن ميونخ ومانشيستر سيتي.