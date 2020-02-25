«بر القوز» تدشن خطتها الاستراتيجية للأعوام القادمة

دشنت جمعية البر الخيرية بوادي يبه بمحافظة القنفذة خطتها الاستراتيجية 2020-2022 بحضور رئيس مركز القوز الأستاذ عابد العيافي ومدير مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ هادي المسعري وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الداعمين للجمعية.

وأوضح رئيس الجمعية حسن الناشري أن الجمعية وضعت رؤية ورسالة اعتمدت على تأسيس القيم والأهداف الرئيسية التي تساعدها في تقديم الخدمات للمستفيدين.

مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يجده القطاع الثالث غير الربحي من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد باعتباره ركيزة مهمة تساهم في تنمي وتعديل أحوال المواطنين الاجتماعية.

في ختام حفل التدشين كرمت الجمعية المساهمين في نجاح خطط وأعمال الجمعية .