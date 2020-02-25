عاجل…. البحرين تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 8… بحرينيين اثنين وأربع مواطنات سعوديات من ضمن المصابين وجميعهم قادمون من إيران

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد “كوفيد 19″، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في المملكة إلى ثمانية.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزارة فإن الإصابات الجديدة لمواطنيْن بحرينييْن (رجل وامرأة) وأربع سعوديات. وأضافت أن جميعهم قادمون من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

وأوضحت أنه تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل

اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة

بالمطار، التي أكدت اصابتهم بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار

شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي

لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع

الركاب القادمين من الدول الموبوءة.