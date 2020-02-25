«السديس» يوجه بسرعة صرف رواتب الموسميين ومحاسبة المقصرين في تأخيرها

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الإدارة المالية بسرعة صرف رواتب موظفين الوظائف الموسمية المتأخرة، ومحاسبة المقصرين في تأخيرها وفق الأنظمة المتبعة.

مؤكداً حيوية الدور الذي يقدمه المتعاقدون الموسمييون في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، مشيداً بالخدمات الجليلة التي يقدموها، ملفتاً النظر إلى أن صرف مستحقاتهم المالية فور استحقاقها واجب شرعي قبل أن يكون واجباً نظامياً، مؤكداً أن الرئاسة ستتخذ الإجراءات النظامية في حق المتسببين في تأخيرها.

يذكر أن قد وجه بصرف رواتب الموسميين عبر حساباتهم البنكية تسهيلاً وتيسيراً لهم ولضمان عدم تأخرها مستقبلاً.