تصاعد الأزمة الاقتصادية في قطر وبنك الدوحة يوقف توزيع الأرباح

تصاعدت حدة الأزمة الاقتصادية في دولة قطر اثر الخسائر الهائلة التي منيت بها ورفضت عدد من البنوك توزيع الأرباح على المدى القريب لمساهميها.

وأعلن بنك الدوحة القطري وقف صرف التوزيعات النقدية للمساهمين على المدى القريب والتركيز على تعزيز وضعه الرأسمالي بعد أن سجل البنك خسائر خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقال راجافان سيتارامان الرئيس التنفيذي للبنك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء “لدينا اسباب للاعتقاد بأننا سنواصل الأداء الجيد والبدء في صرف الأرباح عندما يكون ذلك مناسبا.

كان بنك الدوحة قد أعلن في الأسبوع الماضي خفض التوزيعات النقدية عن عام 2019 إلى صفر من أجل تحسين رأسماله واحتياطياته النقدية.

وتعود خسائر البنك خلال الربع الأخير من العام الماضي وبشكل كامل إلى زيادة مخصصات تغطية المخاطر وانخفاض القيمة إلى أعلى مستوياتها في تاريخ البنك.

وقال سيتارامان إن البنك تجنب إصدار حقوق ملكية جديدة لتعزيز رأسماله لكنه يعتزم طرح أوراق مالية لزيادة رأسماله خلال العام الحالي.