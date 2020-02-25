الرياض: القبض على تشكيل عصابي تورط في جرائم تزييف وتزوير

تمكنت شرطة الرياض، اليوم الثلاثاء، من القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين، تورط في جرائم تزييف وتزوير، بأحد أحياء الرياض.

صرّح المقدم شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر.

وأوضح أن العملية جاءت بعد توفر الدلائل على تورطهما بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيفة بداخل شقةٍ سكنية بحي الملك فيصل شرقي العاصمة الرياض.

وكشف المتحدث أن الشرطة طبطت “بحوزتهما ما يعادل (800,000) ريال سعودي من فئة (500) ريال مزيفة، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية”.