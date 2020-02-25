الرئيس الجزائري يزور المملكة غدا

يصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى الرياض، غدا الأربعاء، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، لمدة يومين.

وقال مصدر سعودي ، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرئيس تبون سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعد غد الخميس في العاصمة الرياض، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين “.

وبحسب المصدر، “من المقرر أن يلتقي الرئيس تبون مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإجراء مباحثات تتناول التطورات الإقليمية خاصة الأزمة الليبية، وسعى البلدين لإيجاد حل سلمي للصراع، وتوافق البلدين على رفض التدخلات الأجنبية العسكرية في الأراضي الليبية”.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى السعودية بعد توليه المسؤولية في البلاد خلفا للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة .

وتأتى زيارة الرئيس الجزائري إلى السعودية بعد أيام من قيام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بزيارة الى الجزائر.