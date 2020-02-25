عاجل .. القتل تعزيرا لمواطن تواصل مع الاستخبارات الإيرانية لتزويدها بمعلومات حساسة.. والسجن لـ7 آخرين

في جلسة علنية بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم ، وممثلين عن حقوق الإنسان ، وتضمن القرار الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيرا ، وذلك لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية ، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية اطلع عليها بحكم عمله تمس الأمن الوطني للمملكة ، ومعلومات عن ( سفارتين أجنبيتين ) وأماكن الدخول والخروج من تلك السفارتين والتواجد الأمني فيها ، وتعزير بقية المتهمين بالسجن مددًا متفاوتة بلغ مجموعها ثمانية وخمسون عامًا ، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية، وتقديم بعضهم معلومات لهم تمس الشأن الداخلي للملكة ولاقتصادها ، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات ، وتم إفهامهم أن لهم حق في طلب الإستئناف خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.