شاهد.. سقوط أعمدة إنارة في مدخل الدوادمي الشرقي والتي تم تركيبها مؤخرًا

شهد مدخل محافظ الدوادمي الشرقي، سقوط أكثر من 10 أعمدة إنارة، والتي تم تركيبها مؤخرًا بسبب موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

وتفاجأ سالكو الطريق الذي تم تجهيزه مؤخرًا بتحويله إلى مسارين وتركيب أعمدة الإنارة في المنتصف بتساقط أعمدة الإنارة بشكل مخيف، وذلك إثر موجة الغبار التي ضربت المحافظة، والرياح التي وصفها البعض بالمتوسطة.

وأشار متابعون إلى أن ضعف تركيب الأعمدة تسبب في تساقطها، وساهم عدد من المواطنين في تنبيه المسافرين ومرتادي الطريق إلى وجود هذه الأعمدة، فيما تواجدت الجهات الأمنية لحماية المسافرين.