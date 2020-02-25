إصابة عامل في حريق مستودع المغمس بمكة المكرمة

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، من السيطرة على حادث حريق شب في مستودع بالمغمس.

وبيّن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة (09:52) يفيد عن تصاعد السنة اللهب من مستودع.

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم، وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع خيام تبلغ مساحته 20*30

وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده للمواقع المجاورة.

وأوضح “القرني”، أن سرعة تمرير البلاغ وسرعة وصول الفرق لموقع الحادث أسهمت في سرعة السيطرة على الحادث، الذي نتج عنه إصابة أحد العمالة بالموقع حيث أصيب بكدمات بالقدم نقل على إثرها لأقرب مستشفى عن طريق الهلال الأحمر.