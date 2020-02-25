استغلال أزمة كورونا في الكويت.. صيدليات ترفع أسعار “الكمامات” لأضعاف ثمنها (فيديو)

استغلت مجموعة من الصيدليات في الكويت، أزمة كورونا مع ظهور إصابات بالفيروس داخل البلاد، ورفعت أسعار “الكمامات” لأضعاف ثمنها بالتزامن مع الإقبال الكبير لشرائها.

وأجرى وزير التجارة الكويتي، جولة على مجموعة من الصيدليات، واكتشف امتناع البعض عن بيع “الكمامات”، بهدف تحقيق الأرباح واستغلال الأزمة، ما أدى إلى إصدار قرارات بإغلاق بعضها.

وتداول مغردون فيديو للوزير أثناء جولته، وهو يعنف أحد الصيادلة لامتناعه عن بيع الكمامات، فيما أشار البعض منهم إلى أن سعر الكمامة في الكويت وصل إلى 4 دينار، ما يعادل أضعاف سعرها التجاري.