“الحقيل” يشكر خادم الحرمين على صدور الأمر الملكي بتكليفه وزيرًا للشؤون البلدية بجانب عمله

رفع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين على صدور الأمر الملكي بتكليفه وزيرًا للشؤون البلدية والقروية إلى جانب عمله.

وقال “الحقيل”: “أرفع أسمى عبارات الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على هذه الثقة الغالية التي أولاني إياها، وتكليفي بهذه المهمة التي تحملني مسؤولية كبيرة، وأمانة عظيمة، راجيًا من الله أن يوفقني وزملائي في وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ أوامر وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بمتابعة واهتمام من سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030”.

وأوضح “الحقيل”، أن القطاع البلدي قطاع مهم، وينتظر المواطن منه الكثير، كما شكر وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد القصبي نظير ما قام به من جهود مشكورة في الفترات الماضية، داعيًا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء.