وسط اتهامات بالتستر.. أمريكا تدعو إيران لـ”قول الحقيقة” حول تفشي وباء كورونا

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إيران الى “قول الحقيقة” عن تفشي فيروس كورونا المستجد معربا عن قلقه إزاء اتهامات بالتستر.

وقال أمام الصحافيين في واشنطن، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء معلومات تشير إلى أن النظام الإيراني ربما يكون منع التفاصيل الحيوية حول تفشي المرض في هذا البلد.

وتابع: “يجب على جميع الدول، بما فيها إيران، أن تقول الحقيقة حول فيروس كورونا وأن تتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية”.

وأصيب أكثر من تسعين شخصا بفيروس كورونا في إيران وسجلت 15 وفاة وفق حصيلة رسمية أثارت شكوك كثيرين بينهم أحد النواب.

وكان من المقرر أن تتوجه بعثة من منظمة الصحة العالمية إلى إيران، الثلاثاء، لكن وصولها تأخر.

وجدد بومبيو، انتقاده لطرد الصين ثلاثة من صحفيي وول ستريت جورنال، ردا على مقال مثير للجدل نشرته الصحيفة الأمريكية.

وقال: “من الأهمية بمكان الحصول على معلومات دقيقة عما يحصل هناك، إن نشر الأخبار داخل الصين يمر بمرحلة مصيرية، إن المعطيات والمعلومات لها أهمية”، منددًا بما اعتبره “رقابة”.

وأضاف: “لو أجازت الصين للصحفيين المحليين والأجانب وللطاقم الطبي بالكلام والتحقيق بحرية لكان المسؤولون الصينيون والدول الأخرى أفضل استعدادا لمواجهة تحدي وباء كورونا”.