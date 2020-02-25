تعليق_الدراسه في البحرين لمدة اسبوعين بسبب كورونا

أفادت وكالة أنباء البحرين ،اليوم، بتعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين.

وقالت الوكالة: “بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزارة التربية والتعليم في البحرين عن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020م، وذلك كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فايروس “كورونا”، والتحقق من نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمخالطين للمصابين بالفايروس والذين سبق دخولهم البلاد قبل إعلان إيران انتشار فايروس الكورونا في مدنها.