الأرصاد توضح أسباب ارتفاع الموج في جدة وتتوقع رياح شديدة على الرياض و مناطق أخرى

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،اليوم، بوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا يمر على غرب المملكة تسبب في تكون السحب الممطرة على جدة، وتبعه دخول مرتفع جوي مع هواء بارد مندفع برياح شديدة مما تسبب في ارتفاع الموج، وهو ماتوقعته الهيئة منذ السبت ١٤٤١/٦/٢٨ وأصدرت تقريرا بشأنه

وأكدت الأرصاد أن هذا المنخفض سيتبعه دخول هواء بارد مندفع برياح شديدة على منطقة الرياض بصفة عامة والقصيم والشرقية هذه الليلة تتسبب في شبه إنعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة وتستمر حتى صباح الغد