الاتحاد الآسيوي يغرم #الهلال 80 ألف دولار

وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عددا من الغرامات المالية على نادي الهلال السعودي.

وجاءت عقوبات الاتحاد الآسيوي على الهلال بعد أحداث مباراة الفريق أمام السد القطري ضمن نصف نهائي النسخة الماضية من دوري ابطال آسيا.

ووقع الاتحاد الآسيوي عقوبات مجموعها 80 الف دولار في قرارات انضباطية عقب مباراة السد بواقع 25 الف دولار بسبب مخالفة اللوائح و25 الف دولار لغيابات اللاعبين عن منطقة المقابلات الصحفية و10 آلاف دولار لقيام الجماهير بإلقاء القوارير إلى أرضية الملعب و20 الف دولار لغياب أندريه كاريلو ومحمد الشلهوب عن منطقة المقابلات الصحفية.

وكان الهلال تأهل على حساب السد لنهائي النسخة الماضية من دوري ابطال آسيا عقب الفوز بمجموع المباراتين 7 6/ ثم توج بلقب البطولة بالفوز على اوراوا ريد الياباني في النهائي.