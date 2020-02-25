ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 في إيطاليا و فرنسا تسجل إصابتين جديدتين

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى عشر حالات، وفقا لما أعلنه انجيلو بوريلي، رئيس هيئة الدفاع المدني في

روما اليوم الثلاثاء، .

فيما أكدت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا.

ووصل عدد الأشخاص الذين أُصِيْبوا بالفيروس في الوقت الراهن بإيطاليا إلى 322 شخصا.

وكان قد أُعْلِن في وقت سابق عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في إقليم ليجوريا بشمال غرب إيطاليا، ليصبح بذلك تاسع إقليم يظهر فيه الفيروس المتحور الجديد في البلاد.

وكتبت سلطات إقليم ليجوريا في تغريدة على موقع “تويتر” أن الاختبارات أثبتت إصابة امرأة 70/ عاما/ بالفيروس، في بلدة ألاسيو الساحلية، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب مدينة جنوة عاصمة الإقليم.