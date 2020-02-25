شاهد .. ضبط أكثر من طن حشيش مخدّر وما يزيد على سبعين طنًا من القات جنوب المملكة

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر جمادى الآخرة من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1116) ألف ومئة وستة عشر كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر، و(76.516) ستة وسبعون طناً وخمس مئة وستة عشر كيلوجراماً من مادة القات المخدر، وتم القبض على المتورطين فيها وعددهم (51) واحد وخمسون شخصاً، بينهم (34) أربعة وثلاثون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و(10) عشرة متهمين من الجنسية اليمنية، و(4) أربعة متهمين من الجنسية الصومالية، و(3) ثلاثة متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.