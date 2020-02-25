ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني السابق

0

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، وزير الخارجية الألماني السابق السيد زيغمار جابرييل.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والسفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو.

حمّل الأن تطبيقات الوئام

يمكنك متابعة أخر الأخبار أولاً بأول من خلال تطبيقات صحيفة الوئام المتوفرة الأن علي متجر جوجل بلاي أو أبل ستور وتمتع بالمزيد من المميزات المذهلة

او يمكنك متابعة القراءة من متصفحك