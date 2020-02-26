بتشريف الأمير بدر بن سلطان: «أم القرى» تزف الدفعة الثامنة والستين من طلابها

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، شهد نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان تخريج الدفعة 68 من طلاب جامعة أم القرى والبالغ عددهم أكثر من 14 الف طالب وطالبة وذلك بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل.

وأعرب الخرِّيجون في كلمتهم عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – ، مشيدين بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بطلاب وطالبات الجامعة.

فيما ثمن معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل رعاية سمو الأمير خالد الفيصل لحفل تخرج ابنائه الطلاب، ولسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان تشريفه الحفل الذي يظهر حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله- على دعم أبناء هذا الوطن؛ مباركًا للطلاب الخريجين بمختلف شهاداتهم، وتخصصاتهم، مؤكدًا على حرص الجامعة في دعم كافة أبنائها الطلاب.

يذكر أن هذه هي الدفعة الثامنة والستون من خريجي الجامعة، وتشمل كافة الدرجات العلمية ( الدكتوراة ، الماجستير ، الدبلوم العالي ، البكالوريوس ، الدبلوم العام ).