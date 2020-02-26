النصر يسعى لمواصلة الضغط على #الهلال أمام الأهلي المتعثر

يسعى النصر حامل اللقب لمواصلة الضغط على غريمه التقليدي الهلال متصدر الدوري

السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يلتقي غدا الخميس مع الأهلي صاحب المركز الثالث الذي يمر بفترة مضطربة.

ويخلو سجل النصر من الهزائم في مبارياته التسع الأخيرة في الدوري لكنه انتصر ثلاث مرات فقط في آخر ستة لقاءات، ويملك 41 نقطة من 19 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال.

ويستقبل النصر ضيفه القادم من جدة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض حيث انتهت آخر مواجهة بينهما هناك بانتصار الأهلي في نوفمبر تشرين الثاني 2018.

وسيرحب النصر بالعودة إلى دياره بعدما خاض ثلاث مباريات متتالية بعيدا عن ملعبه انتصر فيها جميعا، إذ هزم الشباب والحزم في الدوري وبينهما تغلب على العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

لكن فريق المدرب روي فيتوريا سيفتقد على الأرجح لاعبه المغربي الدولي نور الدين أمرابط بسبب إصابة عضلية ستبعده لفترة قد تصل لأسبوعين وفقا لتقارير صحفية.

وسيستمر غياب الثنائي عبد الله مادو وعبد العزيز جبرين عن النصر لعدم تعافيهما بشكل كامل من الإصابة.

وخسر الأهلي مباراتيه السابقتين في الدوري أمام الوحدة والفتح ليبتعد عن سباق اللقب إذ يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

ويلعب الأهلي تحت قيادة المدرب المؤقت مازن بهكلي بعد إقالة السويسري كريستيان جروس بسبب تراجع نتائج الفريق في الأسابيع الأخيرة، وذكرت تقارير صحفية محلية أن النادي القادم من جدة اقترب من التعاقد مع مدرب جديد.

ويخوض الهلال المتصدر برصيد 44 نقطة اختبارا صعبا غدا الخميس خارج ملعبه أمام التعاون الذي يحتل المركز السادس برصيد 29 نقطة رغم أنه كان أحد أضلاع المربع الذهبي الموسم الماضي.

ويواجه الهلال صعوبات في مواجهاته ضد التعاون في السنوات القليلة الماضية، وهزمه الفريق القادم من بريدة مرتين في أبريل نيسان من العام الماضي، بما في ذلك انتصار ساحق 5-صفر في قبل نهائي كأس الملك باستاد جامعة الملك سعود الرياضية.

كما تشهد مواجهات الفريقين العديد من الأهداف في المعتاد. ففي 2017 انتصر الهلال مرتين على التعاون بنتيجة 4-3 في الدوري وكأس الملك كما هزمه 4-2 في الدوري عام 2016.

وفي مباريات أخرى، سيبحث الاتحاد المتعثر عن انتصاره الأول تحت قيادة مدربه البرازيلي الجديد فابيو كاريلي عندما يستضيف الشباب في جدة يوم السبت.

وفي النصف الأسفل من جدول الترتيب، يلتقي ضمك متذيل الترتيب مع الحزم بينما يلعب العدالة صاحب المركز قبل الأخير مع الفيصلي بعد غد الجمعة.