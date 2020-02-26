بالصور: هواوي تطرح هاتف “ميت إكس.إس” القابلا للطي بشاشة أفضل

كشفت شركة هواوي النقاب عن هاتفها المحمول الذكي القابل للطي اليوم الإثنين بشاشة عرض أعلى نقاءً، وأكثر تقدماً، تأمل أن تدفع بفضلها المستهلكين لاقتناء المنتج الجديد.

وقال مدير المبيعات ريتشارد يو في حفل طرح الهاتف الجديد يوم أمس الأول الاثنين إن سعره 2499 يورو (2709.67 دولار) وسيباع في أنحاء العالم اعتباراً من الشهر المقبل.

ويأتي المنتج الجديد بعد عام من طرح عملاق التكنولوجيا الصيني أول هاتف قابل للطي، والذي يصل حجم شاشته بعد الفتح إلى ثمانية بوصات.

ولم يطرح ذلك الجهاز للبيع سوى في الصين في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، وعكفت الشركة على الفور على تطوير التصميم.

ولهاتف “ميت إكس.إس” الجديد شاشة العرض بالحجم ذاته، لكن هواوي تقول إن الشاشة أصبحت أقوى ومزودة بآلية أفضل للحركة تجعل الجهاز أكثر متانة.

وعلى غرار سابقه، سيفتقر الجهاز الجديد لنظام تشغيل أندرويد بنسخة رسمية من غوغل، بعد أن حظرت الولايات المتحدة على شركاتها تزويد هواوي بتلك البرمجيات في العام الماضي.