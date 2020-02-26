الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف لاعبين مدى الحياة بسبب التلاعب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه عاقب اثنين من لاعبي لاوس بالإيقاف مدى الحياة بسبب التلاعب في نتيجة مباراة.

وأكد الاتحاد القاري إدانة الثنائي خامفينج سايافوتي وليمبو سايسانا بالتلاعب في نتيجة مباراة بين لاوس وهونج كونج أقيمت في الخامس من أكتوبر تشرين الأول 2017.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه لن يكون بوسع هذا الثنائي العمل في مجال كرة القدم مدى الحياة.

وأضاف الاتحاد في بيان “أبلغنا اتحاد لاوس لكرة القدم بهذه القرارات وسيطلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من الفيفا تمديد الإيقاف على المستوى الدولي أيضا في الوقت المناسب.

وتابع “توضح أحدث عقوبة أن الاتحاد الآسيوي لديه سياسة عدم التسامح أبدا مع التلاعب في النتائج وتفرض اللوائح عقوبات قاسية”.

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه لن يفصح عن المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي في ظل استمرار عملية تحقيقات.