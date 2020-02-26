سالزبورغ، تیرانا ألبانیا، الغردقة، صلالة ووجھات أخرى..طیران ناس یعلن عن 10 وجھات لصیف 2020

أعلن طیران ناس، الناقل الوطني الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إطلاق 10 وجھات مباشرة لصیف 2020م من الریاض وجدة والدمام والقصیم ابتدا ًء من 19 مایو 2020م.

من جھته، أوضح الرئیس التنفیذي لطیران ناس الأستاذ/ بندر المھنا أن وجھات صیف 2020م الجدیدة ستكون سالزبورغ وتیرانا ألبانیا وصلالة والغردقة وفیینا وشرم الشیخ وسراییفو وباكو وتبلیسي وباتومي، بمعدل 3 إلى 5 رحلات في الأسبوع، وقد تصل إلى 8 رحلات إلى بعض الوجھات.

وأضاف: “بعد النجاح الممیز الذي حققھ طیران ناس لوجھات الصیف في الأعوام الماضیة 2018 و 2019 قررنا مواصلة التوسع بفتح وجھات جدیدة ومباشرة والتي تتماشى مع خطط طیران ناس الاستراتیجیة في التوسع إلى دول جدیدة التي لا یوجد لدیھا رحلات مباشرة تربط البلدین”.

ولفت المھنا إلى أن طیران ناس یحرص على اختیار العدید من وجھات الصیف التي لا تتطلب تأشیرة دخول مسبق وذلك بھدف تسھیل السفر وخلق وجھات جدیدة تتیح للسعودیین والمقیمین زیارتھا للتعرف على ثقافات وحضارات مختلفة و بتوفیر خیارات متعددة وبأسعار مناسبة.

ونوه المھنا إلى أن طیران ناس مستمر في خططه التوسعیة والتي انعكست من خلال طلبیة الشراء التي وقعت مع شركة إیرباص لشراء 120 طائرة من نوع A320neoوالتي تسلمنا منھا خمس طائرات، وبقیمة إجمالیة قدرھا 32 ملیار ریال سعودي.

واختتم المھنا: “أننا في طیران ناس تشرفنا وخلال العام 2019 بنقل نحو 7.6 ملایین مسافر و بنسبة نمو قدرھا 15% عن العام الماضي، مقابل 6.6 ملایین مسافر خلال العام 2018، لیصل إجمالي عدد المسافرین الذین تم نقلھم إلى قرابة 50 ملیون مسافر منذ انطلاق الشركة في العام 2007.

یذكر أن طیران ناس یتیح لضيوفه المسافرین إمكانیة حجز رحلاتھم لوجھات صیف 2020م بدءاً من الیوم من خلال الموقع الإلكتروني لطیران ناس www.flynas.com أو تطبیق الھواتف أو من خلال مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 أو عبر وكلاء السفر.