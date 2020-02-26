رغم اتخاذ الدول قراراً بوضع محاجر.. روحاني يؤكد عدم فرض حجر صحي في مدن ايران

أكد مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي اليوم الاربعاء وجود 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وبرغم من الاعلان الرسمي اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بانه لا قرار لفرض حجر صحي على أي منطقة او مدينة، داعيا المواطنين لعدم الالتفات الى الاشاعات.

منوها الى ان اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا هي المعنية باتخاذ القرار حول اعلان اي تعطيل او قیود في هذا المجال.

وكانت دول العالم قد اتخذت قراراً بوضع محاجر للمشتبه في اصابتهم بالمرض.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء قال الرئيس روحاني ان فيروس كورونا لا ينبغي ان يتحول الى سلاح بيد اعدائنا لتعطيل العمل والانتاج في البلاد.