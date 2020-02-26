عاجل… ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 18 #كورونا_في_الكويت

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الكويت- الوئام:

أعلنت وكيلة الصحة العامة د.بثينة المضف، خلال مؤتمر صحافي، عن وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 18 إثر تسجيل 6 حالات جديدة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم عن تسجيل 12 حالة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الحالة الجديدة المسجلة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضافت أن “جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).

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