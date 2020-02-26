لجنة الانضباط السعودية ترفض شكوى النصر ضد زكري.. وتغرم الهلال والشباب

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، شكوى إدارة نادي النصر ضد الجزائري نور الدين زكري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك.

وكانت إدارة النصر قد تقدمت بشكوى ضد مدرب ضمك بدعوى بصقه وتهجمه على البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في المرحلة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل 1 / 1 ، لكن اللجنة رفضت الشكوى لعدم ثبوت المخالفة.

وألزمت اللجنة نادي الهلال بدفع غرامة 55 ألف ريال، منها 25 ألف ريال عقوبة قيام جماهيره بقذف عبوات مياه تجاه أرض ملعب المواجهة التي جمعت الفريق مع الفيحاء، وانتهت بفوز الهلال 1 / صفر في المرحلة الثامنة عشر من الدوري و30 ألف ريال على فهد بن نافل رئيس النادي لدخوله أرض الملعب في المباراة ذاتها.

كذلك غرمت اللجنة نادي الشباب مبلغ 55 ألف ريال سعودي منها 45 ألفا لقيام جمهوره بإلقاء مقذوفات باتجاه رئيس النصر وعشرة آلاف لحصول ستة من لاعبي الفريق على إنذارات أثناء المواجهة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز النصر 4 / 2 في المرحلة الثامنة عشر من الدوري.

كما ألزمت نادي الفيصلي بدفع 30 ألف ريال منها 20 ألف عقوبة على سعد العفالق رئيس النادي لدخوله أرض الملعب أثناء مباراة الفريق أمام الفتح، وعشرة ألاف لحصول ستة من لاعبيه على إنذارات في المباراة ذاتها.