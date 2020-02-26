الكويت: ارتفاع عدد مصابي “كورونا” إلى 25 حالة جميعها مرتبطة بإيران #كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين كويتيين، جميعها مرتبطة بالسفر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقا للفحوصات المخبرية التى أجرتها وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تأكد إصابة 18 حالة سابقة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في دولة الكويت حتى الآن إلى 25 حالة.

وأكدت الوزارة أن جميعهم بحالة صحية مستقرة، ويجرى تطبيق البروتوكولات المعتمدة فى العزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.