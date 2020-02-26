الرئيس السيسي يتقدم جنازة عسكرية للرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جنازة عسكرية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي، أمس، عن عمر ناهز 91 عاما.

وبدأت مراسم الجنازة العسكرية الرسمية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بإطلاق 21 طلقة بالمدفعية، كما عُزفت الموسيقى العسكرية الجنائزية أثناء تشييع جثمان مبارك

وكان الجثمان وصل إلى المسجد، على متن طائرة نقلته من المستشفى العسكري الذي توفي فيه.

وتجرى مراسم الجنازة العسكرية المهيبة بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، إلى جانب كبار قادة القوات المسلحة المصرية، فيما تواجد عدد من أنصار مبارك أمام المسجد وحمل بعضهم صورا للرئيس الراحل.

ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان لاحقا إلى مقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة.